2. Liga heute LIVE: Schalke, Werder, St. Pauli, HSV LIVE im TV, Stream, Ticker

Zur Eröffnung des 17. Spieltags treten die beiden Bundesliga-Absteiger Schalke und Werder an. Jahn Regensburg will Darmstadt verdrängen.

Die Regensburger stehen nach der Pleite in Heidenheim weiterhin auf Rang drei, können aber mit einem Sieg vorübergehend auf Rang zwei klettern.

Dort steht aktuell Darmstadt 98, das wiederum am Samstag beim SC Paderborn zu Gast ist. Die Paderborner sind indes nur einen Punkt von Platz drei und damit Regensburg entfernt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Am Sonntag kommt es derweil zum Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hansa Rostock. Während der HSV den Anschluss an die Spitzenteams halten will, sind die Rostocker bestrebt, Puffer zwischen sich und die Abstiegsplätze zu kriegen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)