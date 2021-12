Handball-WM Frauen: Deutschland schlägt Südkorea und erreicht Viertelfinale

Deutschlands Handball-Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Spanien vorzeitig das Viertelfinale erreicht. (NEWS: Alles zur Handball-WM der Frauen)

In der vorletzten Gruppenpartie schlug die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener die Auswahl Südkoreas souverän mit 37:28 und kann das letzte Spiel am Sonntagabend gegen Dänemark entspannt angehen.

Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER:

+++ Auf Wiedersehen +++

+++ Schlusspfiff +++

Und das war‘s. Die deutschen Handballerinnen schlagen Südkorea mit 37:28 und ziehen bei der Weltmeisterschaft vorzeitig in das Viertelfinale ein. Bei Bundestrainer Henk Groener und seinen Spielerinnen ist die Freude groß. Mit jeweils acht Toren waren übrigens Kapitänin Emily Bölk und Alina Grijseels beste Werferinnen.

+++ Deutschland visiert Viertelfinale an +++

+++ Nur noch fünf Minuten +++

+++ Zehn-Tore-Führung für Deutschland +++

+++ Starke Phase von Deutschland +++

+++ Kapitänin Bölk geht voran +++

+++ Deutliche Führung für Deutschland +++

+++ Südkorea beim Siebenmeter eiskalt +++

Die Südkoreanerinnen zeigen sich in dieser Partie vor allem bei Siebenmeter-Würfen eiskalt.

+++ Kurze Durststrecke +++

Nach dem schwungvollen Beginn fallen erstmal keine Tore. Angriffe beider Teams verlaufen im Sand, ehe Meike Schmelzer die koreanische Torhüterin überlistet und den Ball in einer Art Bogenlampe im Tor unterbringt.

+++ Schwungvoller Start in Hälfte zwei +++

Und es geht voller Schwung in die zweiten 30 Minuten. Zwei deutsche und zwei koreanische Tore stellen den Spielstand auf 21:18 für Deutschland.

+++ Beginn der zweiten Halbzeit +++

+++ Deutschland verschafft sich wieder Luft +++

So schnell kann es gehen. Den nächsten Angriff der Asiatinnen kann Deutschland abwehren, im Gegenzug sitzt der Wurf. Mit einer Drei-Tore-Führung geht es in die Pause.

+++ Deutsche Auszeit +++

+++ Deutsche Führung schmilzt +++

In Unterzahl schmilzt die Führung zügig dahin. Zwei Tore der Südkoreanerinnen machen den deutschen Damen Druck. Nach einem Fehlpass hat sogar die koreanische Torhüterin mit einem Wurf über das ganze Feld getroffen.

+++ Drei-Tore-Führung für Deutschland +++

In Halbzeit eins sind noch vier Minuten zu spielen und Deutschland führt dank des nächsten Treffers von Maidhof mit drei Toren. Die Torschützin muss aber für zwei Minuten vom Feld. Jetzt heißt es dran bleiben.

+++ Bärenstarker Abschluss aus der Distanz +++

+++ Koreanerinnen bauen Druck auf +++

+++ Deutschland verschafft sich Luft +++

Das war dringend nötig. Drei schnelle Tore hintereinander verschaffen den deutschen Damen nicht nur eine Führung, sondern auch Luft in diesem engen Fight.

+++ Ausgleich für Südkorea +++

Deutschland erarbeitet sich heute hier in diesem wichtigen Spiel immer wieder eine kleine Führung, kassiert aber immer wieder den Ausgleich.

+++ Starker deutscher Gegenstoß +++

+++ Deutschland büßt Führung ein +++

+++ Auch Südkorea bestraft +++

Jetzt erwischt es auch den Gegner in Sachen Strafe. Bei beiden Mannschaften steht also aktuell eine Spielerin weniger auf dem Feld. Südkorea hat inzwischen zum 4:5 aufgeholt.

+++ Erste Zwei-Minuten-Strafe +++

Deutschland kassiert die erste Zeitstrafe. Kapitänin Emily Bölk muss zwei Minuten auf der Bank Platz nehmen. So richtig verstehen scheint sie diese Entscheidung nicht.

+++ Muntere Begegnung +++

Es geht munter zu in der spanischen Arena. Vor allem vor dem südkoreanischen Tor. Die deutschen Damen stellen die Führung auf 5:1, die Asiatinnen sind direkt ein wenig ins Hintertreffen geraten.

+++ Starke deutsche Antwort +++

Die Antwort der deutschen Handballerinnen lässt aber nicht lange auf sich warten. Drei schnelle Tore ergeben eine 3:1-Führung. Zudem setzt das Team von Bundestrainer Groener in der Abwehr erste Glanzlichter.

+++ Anpfiff +++

+++ Die Nationalhymnen +++

Die Spannung steigt. Die Hymnen beider Länder werden abgespielt, in wenigen Augenblicken geht es los.

+++ Gleich geht es los +++

+++ So geht es weiter für Deutschland +++

Abschließender Gegner in der WM-Hauptrunde ist am Sonntag (20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Turniermitfavorit Dänemark. Die besten zwei Teams der vier Hauptrunden-Gruppen ziehen in die Finalrunde des XXL-Turniers mit 32 Teams ein. (DATEN: Der Spielplan der Handball-WM der Frauen)