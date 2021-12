Suche nach WM-Quartier: Menschen- und Arbeitsrechte mitentscheidend

Bierhoff will mögliche WM-Quartiere in Katar prüfen © FIRO/FIRO/SID

Das sagte der DFB-Direktor vor dem Abflug einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag nach Doha auf der Verbands-Internetseite.

Der DFB stehe deswegen im Austausch mit der FIFA, der UEFA und weiteren Verbänden, zudem soll die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International verstärkt werden. So ist zum Beispiel ein Informationsaustausch mit der Nationalmannschaft im Rahmen der nächsten Länderspielperiode im März geplant.

Aus Gesprächen höre er, dass es in Katar viele Verbesserungen gegeben habe, so Bierhoff: "Wir müssen nun alle gemeinsam darauf drängen, dass sie auch nachhaltig sind. Geben wir dem Turnier in Katar eine Chance."