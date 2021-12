Anzeige

Team Liquid exklusiv: Bwipo im SPORT1-Interview

Gabriel "Bwipo" Rau wechselt von Fnatic zu Team Liquid. Wir haben den League-of-Legends-Profi zum Interview getroffen. © Michal Konkol/Riot Games/Team Liquid/Sport1

Florian Merz

Im kommenden Jahr wird der belgische League-of-Legends-Profi für Team Liquid in der LCS an den Start gehen. Wir haben mit ihm über seine Pläne, die Vergangenheit und die Rivalität zwischen LEC & LCS gesprochen.

Mit Fnatic feierte Gabriël „Bwipo“ Rau seine größten Erfolge, wurde mehrfach Champion der LEC und trat im Endspiel der Weltmeisterschaft 2018 an. Mit seinem Wechsel zu Team Liquid schlägt der Belgier nun ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. In der LCS wird er in Zukunft an der Seite von Bjergsen, Santorin und dem ehemaligen Weltmeister CoreJJ antreten. Mit Hans sama trifft er zudem auf eine alten Bekannten aus der LEC, da dieser vor Kurzem von Rogue zu Liquid wechselte.

Das Interview wurde von Florian Merz für SPORT1 geführt.

SPORT1: Hallo Bwipo, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst.

Bwipo: Klar, kein Problem!

SPORT1: Nach mehreren Jahren kommt nun der Wechsel von Fnatic zu Team Liquid in die USA. Wie geht es dir mit dem Umzug und hast du dich bereits eingelebt?

Bwipo: Mir geht es ganz gut, die Veränderungen haben mich nicht wirklich getroffen. Bislang bin ich sehr zufrieden mit der Wahl die ich getroffen habe. Ich bin sehr glücklich über das gesamte Team bei Liquid und den Möglichkeiten, die sie mir bieten. Entsprechend, alles super *lacht* Aber ich setze sozusagen einen Schritt nach dem anderen und werde dann sehen, wohin mich das Ganze führen wird.

SPORT1: Gab es schon erste Trainingseinheiten oder Ansagen an die kommende Season beziehungsweise Prognosen?

Bwipo: Bislang haben wir noch nicht mit dem Training begonnen, weshalb das bald ein großes Thema werden dürfte. Außerdem starten wir schon bald in den Split, weshalb ich bereits jetzt vor Ort bin. Bevor das alles also noch nicht wirklich losgegangen ist, kann ich noch keine Aussagen über die kommenden Wochen oder Monate treffen.

SPORT1: Team Liquid ist nach Fnatic das zweite größere Team für das du in League of Legends antreten wirst. Kannst du uns verraten, was für dich der ausschlaggebende Grund für den Wechsel gewesen ist?

Bwipo: Die Menschen. Ich möchte mit Menschen über alles mögliche sprechen können. Sollte es beispielsweise ein Gameplay-Problem geben, möchte ich darüber genauso reden, wie andere auch auf mich zukommen können, sollte ich irgendwelche Probleme in meinem Spielstil haben. Es fühlt sich so einfach viel besser für mich an, als anzunehmen, was mein Gegenüber denkt oder wirklich meint. Ich bin jemand, der sich selbst gut kennt und auf die Körpersprache anderer reagiert. Entsprechend wurde mir bewusst, dass ich das altgediente „Hey, du solltest das eher so machen“ allem anderen bevorzuge. Feedback ist nach wie vor für mich der beste Weg, um meine Fähigkeiten und mein Können zu verbessern. Ich möchte einfach für ein Team spielen, von dem ich verlässliche Beurteilungen bekomme.

SPORT1: Anstatt in der LEC wirst du mit Team Liquid in der LCS antreten. In der Vergangenheit gab es immer wieder ein wenig Banther zwischen den Ligen, welche am Ende des Tages die bessere ist. Viele Stimmen behaupten, Europa hätte die Nase vorn. Würdest du trotzdem sagen, dass dich der Wechsel auch spielerisch weiterbringen kann?

Bwipo: Auf jeden Fall *lacht* Das ist das schöne an League of Legends. Solange du spielst und jedes Jahr das Beste aus dir herausholst, kannst du als Spieler wachsen. Ich hege keine Zweifel daran, dass ich mich hier in Nordamerika weiterentwickeln werde. Und darauf freue ich mich.

SPORT1: Also lautet auch hier die Devise alles und jeden zu schlagen?