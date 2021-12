Nagelsmann: „Keine Sorgen“ wegen Kimmich - Goretzka fällt weiter aus

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann glaubt fest an eine erfolgreiche Genesung von Joshua Kimmich. „Ich mache mir keine Sorgen“, sagte er.

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann glaubt fest an eine erfolgreiche Genesung von Joshua Kimmich. „Ich mache mir keine Sorgen“, sagte er am Freitag. Kimmich dürfe wegen der leichten Infiltration seiner Lunge als Folge seiner Corona-Infektion noch zehn Tage keiner großen Belastung ausgesetzt werden, dies sei aber eine „reine Vorsichtsmaßnahme“.

Die Infiltration der Lunge sei "nicht so dramatisch, dass man Folgeschäden erwarten kann", betonte Nagelsmann. Bei normalem Verlauf könne Kimmich ebenso wie der ebenfalls an COVID 19 erkrankte Eric Maxim Choupo-Moting nach der Schonung "ganz normal auftrainiert werden", zur Rückrunde "sind dann beide hoffentlich wieder bei der Mannschaft, ich gehe jedenfalls schwer davon aus".

Neben Kimmich und Choupo-Moting, die somit beide bis zum Jahresende ausfallen werden, wird dem FC Bayern am Samstag im Heimspiel gegen Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) ein weiteres Mal Leon Goretzka fehlen, der an Problemen mit der Patellasehne laboriert. Dagegen kehrt Serge Gnabry (Adduktorenbeschwerden) in den Kader zurück.