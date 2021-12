Bundesliga: Guido Streichsbier über Jonathan Burkardt von Mainz 05

Borussia Dortmund und zweimal der FC Bayern München: So lauteten die beiden Vereine, gegen die der Angreifer des FSV Mainz 05 seine Bundesligatore eins bis drei erzielte. „Ich weiß nicht, warum ich bislang nur gegen die Topteams getroffen habe“, verriet er vergangenen Januar in einem Interview mit SPORT1 .

Streichsbier: „Vielleicht waren Zipperlein im Nachhinein sogar gut“

Allerdings hatte Burkardt immer wieder mit kleineren Verletzungen zu kämpfen, die ihn in Jugendzeiten aus der Bahn warfen. Doch die Verantwortlichen von Mainz ließen ihn zu keinem Zeitpunkt fallen. „Vom Verein war es überragend, dass man ihm die nötige Zeit gegeben hat“, lobte Streichsbier und vermutete: „Vielleicht waren seine Zipperlein im Nachhinein sogar gut, weil er deshalb noch nicht ganz so früh im Fokus stand wie andere Talente.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

So wichtig sind Schwarz und Svensson für Burkardt

Streichsbier bestätigte diesen Eindruck: „Als ich ihn dann 2017 in der U18 übernommen habe, war er gleich bei einem Lehrgang dabei. Dort haben wir uns länger unterhalten und ich habe gemerkt, wie reflektiert er ist. Schon da war zu spüren, dass eine Persönlichkeit am Heranwachsen ist.“

In Mainz konnte sich Burkardt in einem ruhigen Umfeld, in dem Jugendspielern großes Vertrauen und die nötige Geduld entgegengebracht werden, reifen: „Bo Svensson als sein Jugendtrainer und Sandro Schwarz als erster Profitrainer haben an ihn geglaubt und an ihm festgehalten, weil sie gesehen haben, dass er ein herausragendes Talent ist. Man hat ihn nicht zu früh abgestempelt und nicht gesagt, dass es bei ihm nichts wird.“