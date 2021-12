Handshake der Teamchefs - Horner will "auf der Strecke gewinnen"

Der Brite unterstrich, dass sein Team möglichst beide Titel im Rennen am Sonntag (14.00 Uhr MEZ/Sky) auf der Strecke gewinnen will. "Niemand möchte, dass diese Meisterschaft im Kiesbett oder vor den Rennkommissaren entschieden wird", so Horner, für den Hamilton favorisiert ist.

Vor fünf Jahren holte sich Nico Rosberg in Abu Dhabi den Titel vor Hamilton nach einer Saison voller Zwischenfälle. In diesem Jahr gehen Rekordweltmeister Hamilton und Herausforderer Verstappen punktgleich ins letzte Saisonrennen. Der Niederländer führt die WM aber an, weil er in diesem Jahr einen Grand Prix mehr gewonnen hat. Bei den Konstrukteuren hat Mercedes mit 28 Punkten einen deutlichen Vorsprung vor Red Bull, 44 Zähler sind maximal noch zu gewinnen.