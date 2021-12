Battlefield 2042: Neues Mini-Update 3.1 ist live

Seit dem misslungenen Launch von Battlefield 2042 arbeitet Entwickler DICE hart an Verbesserungen für das Spiel. Welche Änderungen nimmt sich Patch 3.1 vor die Brust?

Die Veröffentlichung von Battlefield 2042 liegt lediglich ein paar Wochen zurück, Updates gab es seitens DICE aber schon genügend. Nicht verwunderlich, denn die Community war zum Release des Shooters alles andere als zufrieden. Mittlerweile sind wir also bei Patch 3.1 angelangt, der vom Umfang deutlich kleiner ausfällt als vorherige Updates. Wir verraten euch, woran die Entwickler dieses Mal gearbeitet haben.

Fahrzeuge & Treffererkennung im Fokus

Battlefield 2042 hat seine Ecken und Kanten, sowohl beim Balancing im Spiel als auch bei zahlreichen Bugs und anderen Fehlern. An der Stärke einzelner Inhalte wurde in den vergangenen Wochen bereits kräftig geschraubt, nun geht es erneut den Fahrzeugen an den Kragen. Die 30-mm-Kanone gegen Infanterie wurde spürbar verschlechtert. Die Feuerrate ist jetzt deutlich geringer, die Waffe überhitzt schneller und der Explosionsschaden wurde ebenfalls vermindert. Ähnlich ergeht es auch der 57mm-Cannon. Hier wurde selbiger sogar halbiert.