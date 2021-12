Wahl am Samstag: Herweg wird erste Frau an DTTB-Spitze

Im Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) steht auf dem Bundestag am Samstag in Frankfurt eine doppelte Zäsur auf der Tagesordnung.

Frankfurt am Main (SID) - Im Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) steht auf dem Bundestag am Samstag in Frankfurt eine doppelte Zäsur auf der Tagesordnung. Durch die voraussichtliche Wahl von Claudia Herweg (Köln) endet nach fast sieben Jahren die Ära des nicht mehr kandidierenden Präsidenten Michael Geiger (Haslach) und übernimmt zugleich erstmals in der 96-jährigen Verbandsgeschichte eine Frau das höchste DTTB-Amt.