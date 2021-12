Skeleton: Jungk in Winterberg Zweiter - Grotheer kämpft sich noch aufs Podest

Top-Pilot Axel Jungk (Oberbärenburg) hat beim Skeleton-Weltcup in Winterberg seine starke Form bestätigt. Eine Woche nach seinem Sieg in Altenberg fuhr der 30-Jährige beim nächsten Heim-Rennen auf Platz zwei. Weltmeister Christopher Grotheer kämpfte sich mit einem überzeugenden zweiten Lauf noch von Rang sechs aufs Podest. Der Oberhofer wurde Dritter.

Die deutschen Skeleton-Pilotinnen um Weltmeisterin Tina Hermann (Königssee) gehen am Freitagnachmittag (14.30 Uhr) an selber Stelle an den Start. Insgesamt stehen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) acht Weltcupstationen, vier davon in Deutschland, im Rennkalender.