VfL Wolfsburg: Kohfeldt will mehr Grundlagentraining nach CL-Aus

Nach dem Ausscheiden in der Champions League will Trainer Florian Kohfeldt beim Bundesligisten VfL Wolfsburg mehr Augenmerk auf die Grundlagenarbeit richten.

Im Heimspiel der Niedersachsen am Samstag gegen den VfB Stuttgart wird der am vergangenen Mittwoch in der Königsklasse nach drei Gelben Karten gesperrte Lukas Nmecha in die Startformation zurückkehren.