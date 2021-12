Anzeige

Rocket League: Das sind die stärksten Hitboxes im Spiel Rocket League: Das sind die stärksten Hitboxes im Spiel

Mit der Wahl des richtigen Autos könnt ihr entscheidende Prozentpunkte an Qualität rauskitzeln © Psyonix

Rocket League zu meistern und immer besser zu werden, ist nicht gerade einfach. Neben dem eigenen Skill kann auch die richtige Hitbox einen großen Unterschied machen.

Früher hatte noch jedes Auto seine ganz persönliche Hitbox, mittlerweile gibt es in Rocket League nur noch sechs verschiedene Arten. Grund dafür: Das Spiel sollte dadurch deutlich fairer werden. Trotz der geringeren Auswahl ist es natürlich trotzdem wichtig zu wissen, welche Hitbox einen spielerischen Vorteil bietet. Worauf kommt es an und welche Hitbox steht an der Spitze?

Die Top 3 Hitboxes in Rocket League

Auf den dritten Platz hat es die Hitbox Hybrid geschafft. Selten und auch irgendwie besonders an ihr ist, dass sie nicht auf einem Auto mit dem gleichen Namen basiert. Beim Gameplay könnt ihr euch auf ein großartiges Handling, den zweitbesten Wenderadius im Spiel und eine einfache Steuerung freuen. Dafür ist die Hitbox in ihrer Länge und Höhe ziemlich gut ausbalanciert. Insgesamt sind aktuell 12 Wägen mit der Hybrid Hitbox in Rocket League unterwegs, darunter auch zwei Karren der Fast and Furious Reihe.

Platz zwei geht an die Dominus Hitbox. Mit den beiden Adjektiven flach und lang ist sie eigentlich auch perfekt beschrieben. Sie eignet sich aus diesem Grund ziemlich gut für Paraden und ist perfekt für jeden, der gerne den Torwart gibt. Dominus spielt sich nicht nur richtig gut, sondern ist auch ziemlich weit in Rocket League verbreitet. Eine Vielzahl an Autos düst mit dieser Hitbox durch die Arena, unter anderem auch der namensgebende Dominus.