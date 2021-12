FIFA 22: Frankfurt bricht Fabelserie, HSV siegt im Derby

In der letzten Woche sorgte der Doppelspieltag in der Virtuellen Bundesliga erneut für zahlreiche Highlights. Welche Teams konnten hier besonders auf sich aufmerksam machen?

Ein Rückblick auf die abgelaufene Woche

VBL Süd-Ost-Division: Schanzer im Flow, Leipzig kriselt

Der FC Ingolstadt ist nach zwei weiteren Spieltags-Siegen an der Konkurrenz vorbeigezogen und rangiert, zumindest vorübergehend, auf dem ersten Platz. Timo „TimoX“ Siep und Philipp „Eisvogel“ Schermer konnten sowohl gegen das Team mit der roten Laterne aus Regensburg als auch gegen die mittlerweile ins Stocken geratenen Darmstädter fünf Zähler verbuchen. Die Schanzer erhöhen ihre Serie von ungeschlagenen Matchups damit auf drei und zeigen deutlich, dass sie immer mehr in Fahrt kommen.

Begünstigt wurde der Positionswechsel allerdings auch durch einen erneuten Patzer der Favoriten aus Leipzig. Auf die überraschende Niederlage gegen Hertha BSC folgte in dieser Woche ein 1:7 aus Sicht der Roten Bullen gegen den vermeintlichen Underdog aus Frankfurt. Die Spieler der SGE präsentierten sich zum ersten Mal in dieser Saison richtig stark und fegten im Anschluss den 1.FC Nürnberg mit 7:1 vom virtuellen Rasen. Besonders bemerkenswert war der Sieg im PS5-Einzelspiel von Andreas „ANDY“ Gube gegen Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin. Der eSportler der Adler beendete damit die saisonübergreifende Fabel-Serie des amtierenden deutschen Meisters von 31 Einzelpartien ohne Niederlage.

VBL Nord-West-Division: HSV schlägt Bremen, Hannover grüßt von oben

Der HSV kann Derby. Genauso wie im Stadtduell mit dem FC St. Pauli setze sich die eSports-Abteilung der Hamburger auch gegen den anderen Rivalen aus dem Norden durch. Am Ende stand ein 6:3 auf der Anzeigetafel. Da gegen den VBL-Neuling aus Rostock ebenfalls mit diesem Endresultat gewonnen werden konnte, zogen die Rothosen punktetechnisch mit Bremen gleich. Lediglich ein kleiner Wermutstropfen ist auf der sonst so weißen Derby-Weste des HSV zu erkennen. Aufgrund des verlorenen 2v2-Matches gegen Werder konnten sie sich nicht auf den ersten Rang schieben.

Hier stehen nach zehn absolvierten Spieltagen die Jungs von Hannover 96. Diese bilden gleichzeitig auch das einzige Team aus beiden Divisionen, das die Marke von 50 Punkten geknackt hat und das obwohl die Spieler bisher nur neunmal vor der Konsole saßen. Die konstant guten Leistungen zahlen sich bis zu diesem Zeitpunkt aus. Vor allem Riad „H96_Riad“ Fazlija macht in der noch jungen Spielzeit bislang fast ausschließlich positiv von sich Reden. Mit elf gewonnenen Begegnungen liegt er im Liga internen Vergleich vorne. Auch an diesem Doppelspieltag hatte der Profi der 96er mit zwei siegreichen Auftritten auf der PS5 gegen Schalke 04 und St. Pauli maßgeblichen Anteil am Erfolg.

Virtuelle Bundesliga 2021/22: So geht es weiter

Übernächste Woche geht das Spektakel in der VBL Club Championship mit dem nächsten Doppelspieltag weiter. In der Süd-Ost-Division stehen für Greuther Fürth gleich zwei richtungsweisende Partien auf dem Programm. Zunächst geht es im Verfolgerduell gegen die kriselnden Leipziger. Anschließend treffen die Kleeblätter im Franken-Derby auf den großen Rivalen aus Nürnberg. Mit Blick auf die Tabellensituation ebenfalls eine echte Standortbestimmung.

In der Nord-West-Division stehen sich der aktuelle Spitzenreiter Hannover 96 und sein direkter Vorgänger Borussia M‘Gladbach gegenüber. Eine Begegnung, die einiges an Spannung und FIFA auf höchstem Niveau verspricht. Parallel dazu möchten Werder Bremen und der VfL Bochum weiter an die Top-Teams heranrücken. Der Ruhrpott-Klub, der so langsam ins Rollen kommt, will die ansteigende Formkurve aufrechterhalten. Für die Jungs von der Weser ist nach der Derby-Pleite hingegen Wiedergutmachung angesagt.