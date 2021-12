Bundesliga: Bayern-PK mit Julian Nagelsmann über Kimmich, Mainz Live im Ticker

Anzeige

Julian Nagelsmann stellt sich am Freitag den Fragen der Presse. Er verteidigt Joshua Kimmich und berichtet vom Zustand des Nationalspielers.

SPORT1 hat die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann zum Nachlesen.

+++ Das war es +++

Alle Fragen sind beantwortet.

+++ Nagelsmann mit Einfluss bei Tolisso-Zukunft? +++

In der Zukunftsentscheidung eines Spielers ist man als Trainer immer nur ein kleiner Teil. Es gibt Dimensionen, die über den Einfluss eines Trainers hinausgehen. Vom Kopf her ist Coco jetzt viel glücklicher. Er konnte durch die Verletzungen vorher nicht den Einfluss nehmen, den er wollte. Er muss seine Emotionen auf dem Platz in die richtige Richtung kanalisieren. Das hat er zuletzt sehr gut gemacht. Morgen wird er wieder in der Startelf stehen und hat nach seinen langen Verletzungen keine Probleme mehr.

+++ So geht es Kimmich mental +++

Es ärgert ihn, dass er fehlt. Er ist Vollblutsportler und will jeden Tag auf dem Platz stehen. Er ist einer der ehrgeizigsten Spieler, die wir haben. Er ist ein Vielspieler und er hat jetzt Hummeln im Hintern. Er it ungeduldig. Ich kann mich ja gut in seine Lage versetzen. Allgemein geht es natürlich nicht spurlos an einem vorbei wenn man durchs Dorf getrieben wird als Sündenbock. Das ist er nicht. Er wird verantwortlich gemacht für viele Dinge, die hier passieren. Die hat aber nicht Joshua Kimmich verbockt. Nochmal: Es gibt hier noch keine Impfpflicht und man muss hier auch verschiedene Meinung in allen Bereichen zulassen. Joshua hätte wohl lieber gehabt, dass die letzten Wochen anders verlaufen.

+++ Geht Bayern-Stars die Kraft aus? +++

Die Spieler sind gut drauf und machen einen freien Eindruck. Das ist immer ein gutes Indiz, wenn in der Kabine gute Stimmung ist. Wir haben den Herbst trotz einiger Ausfälle gut gemeistert. Drei Siege wollen wir jetzt noch unbedingt holen.

+++ Nagelsmann über möglichen 100. Bundesliga-Sieg +++

Ich dachte ehrlich gesagt, ich habe schon mehr. Einen Schnaps trinkt man wohl erst beim 111. Sieg. Ein Glühwein ist wohl aber bei der 100 okay. Dann wollen wir morgen auch für meinen 100. Sieg gewinnen.

+++ Lewandowski mit Knick nach Ballon d‘Or? +++

Der Torhunger hat sich bei ihm nicht geändert. Nach dem Ballon d‘Or war es auch eher ein Medienthema. Ich habe keine Veränderung bei ihm gespürt und er versucht noch mehr Rekorde zu brechen. Er ist unheimlich gut drauf und ist freudestrahlend unterwegs im Training.

+++ Streicht Bayern das Kimmich-Gehalt während Quarantäne? +++

Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgefragt und es ist auch Gott sei dank nicht meine Baustelle.

+++ Nagelsmann verkündet Goretzka-Ausfall +++

Marcel Sabitzer fällt weiter aus. Leon Goretzka wird trotz der Pause unter der Woche leider wieder nicht spielen können aufgrund der Probleme an der Patellasehne oder dem Übergang. Da kann nicht viel passieren, aber wir wollen vorsichtig sein. Es macht noch keinen Sinn, weil er noch nicht schmerzfrei ist. Serge Gnabry hat wieder gut trainiert und ist zurück.

+++ Macht sich Nagelsmann Sorgen um Kimmich? +++

Ich mache mir gar keine Sorgen, weil die Infiltrationen nicht dramatisch sind. Die Pause ist eine Sicherheitsmaßnahme. Folgeschäden sind nicht zu erwarten und er hat keine Symptome gehabt.

+++ Nagelsmann schwärmt von Svensson +++

Sie haben einen großen Schritt gemacht. Die Mannschaft spielt wie das Abbild des Trainers mit einer großen Galligkeit. Sie haben enge Abstände und verteidigen hoch. Sie spielen ohne große Schnörkel nach vorne. Es ist herausragend, was Bo Svensson gemacht hat.

+++ So ist der Plan mit Kimmich und Choupo-Moting +++

Bei beiden sind es noch leichte Infiltrationen in der Lunge. Beide sollen noch 10 Tage unter geringer Belastung etwas machen. Danach wird ein neues Bild gemacht. Dann sollten die Infiltrationen weg sein und beide werden dann Aufbautraining machen. Zur Rückrunde sollen beide wieder zur Mannschaft stoßen.

+++ Nagelsmann ist da +++

Der Trainer hat Platz genommen.

+++ Um 13 Uhr geht‘s los +++

Bald stellt sich Nagelsmann den Fragen der Pressevertreter. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

+++ Was bedeutet Kimmichs Diagnose? +++

Was bedeutet Kimmichs Diagnose für den Nationalspieler und seinen Klub? Der Mittelfeldspieler leidet nach seiner Corona-Infektion an „leichten Infiltrationen in der Lunge“. Ein Comeback in diesem Jahr ist damit vom Tisch, wie Klub und Spieler am Donnerstag mitteilten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kimmich wird also die 2021 noch ausstehenden Partien gegen den FSV Mainz 05, beim VfB Stuttgart sowie zum Jahresausklang in der Allianz Arena am 17. Dezember gegen den VfL Wolfsburg verpassen.

