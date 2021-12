Formel 1, Abu Dhabi: Verstappen im ersten Training vor Hamilton

Formel1-Showdown: "So dämlich kann Verstappen gar nicht sein!"

Max Verstappen setzt im ersten Freien Training in Abu Dhabi die Bestzeit. Lewis Hamilton muss sich hinter Valtteri Bottas einreihen.

Der WM-Spitzenreiter aus den Niederlanden setzte in Abu Dhabi in 1:25,009 Minuten die Bestzeit. Damit verwies er die beiden Mercedes auf die Plätze - von denen überraschend Verstappens Rivale Lewis Hamilton (England) mit 0,346 Sekunden Rückstand langsamer war als sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas (+0,196). (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Sebastian Vettel (Aston Martin) ordnete sich am Ort seines ersten Titelgewinns vor elf Jahren mit 0,998 Sekunden auf Verstappen auf Position zehn ein. Mick Schumacher belegte im Haas den 19. Rang (+2,689).

Auf dem Yas Marina Circuit, der durch Umbauarbeiten in zwei verwinkelten Streckenpassagen flüssiger geworden ist, feilten die Teams noch ordentlich an der Fahrzeugabstimmung.

Marko nordet Verstappen ein

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich ins Finale (je 369,5). Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag ohne Punkte bleiben - was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte. Selbst Rennleiter Michael Masi sah sich bemüßigt, auf Sanktionen wie Punktabzüge und Sperren hinzuweisen, sollte es zu Unsportlichkeiten kommen.