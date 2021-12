Anzeige

Darts-WM: „Das Feuer brennt noch“- Phil Taylor im Interview über Sherrock, Price, Clemens & Fans Comeback? Das sagt Phil Taylor

Stefan Schnürle

Immer wieder rankten sich Comeback-Gerüchte um Darts-Legende Phil Taylor. Im SPORT1-Interview bezieht „The Power“ dazu Stellung. Zur Diskussion um Fallon Sherrock hat er eine klare Meinung.

In knapp zwei Monaten ist es wieder so weit: Phil Taylor kehrt auf die große Bühne zurück.

Die Darts-Legende spielt bei der Premiere der Senioren-WM (3.-6. Februar 2022 LIVE auf SPORT1) Anfang Februar um den Titel.

Sein letztes Profi-Spiel hatte „The Power“ im Finale der PDC-Weltmeisterschaft 2018 absolviert. Damals unterlag er Rob Cross mit 2:7 - ein märchenhafter Abschied bleib ihm damit verwehrt. (Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER)

Der 16-malige Weltmeister hat laut eigener Aussagen inzwischen eine gewisse Distanz zum Darts aufgebaut. Zwar trainiert Taylor momentan wieder voller Enthusiasmus für die Senioren-WM, das aktuelle Geschehen verfolgt er jedoch nicht mehr so intensiv.

Dennoch freut er sich wie alle auf die anstehende WM im Alexandra Palace. Dort freut er sich auch auf Fallon Sherrock, die er als große Chance für den Dartssport sieht.

Darüber hinaus spricht der 61-Jährige im großen SPORT1-Interview über die deutschen Vertreter bei der WM, seine Favoriten und seinen langjährigen Rivalen Raymond van Barneveld.

SPORT1: Wer sind die Topfavoriten und welche großen Namen sind aktuell eher Underdogs in ihrer Form?

Phil Taylor: Gerwyn Price ist der Favorit, denn er ist der Weltranglistenerste und kommt mit viel Selbstvertrauen nach dem großen Sieg (beim Grand Slam, Anm. d. Red.). Er wird den Titel anpeilen. Michael van Gerwen ist für mich der zweitgrößte Favorit, danach womöglich Peter Wright.

Daryl Gurney ist nicht in seiner besten Form, Ian White auch nicht. Adrian Lewis und Gary Anderson haben im Moment auch Probleme, aber es ist immer noch etwas Zeit bis zum WM-Start.

Das hält „The Power“ von Clemens, Schindler und Co.

SPORT1: Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und der erst 16-jährige Fabian Schmutzler sind die deutsche Starter - wie beurteilen Sie ihre Chancen?

Taylor: Das sind sehr gute Spieler. Sie müssen allerdings noch ein bisschen lernen und mehr Erfahrung kriegen. Aber sie spielen aktuell wirklich gut. Ihr habt eine gute kleine Gruppe zusammen. Speziell Gabriel Clemens spielt richtig gut.

SPORT1: Vier deutsche Starter sind gut, aber noch fehlt Deutschland ein Superstar. Wie sehen Sie die Darts-Entwicklung in Deutschland?

Taylor: Ihr kommt dahin. Sie müssen etwas mehr Glauben in ihre eigenen Fähigkeiten haben. Dann wird das auch klappen.

SPORT1: Gibt es weitere Entwicklungen im Darts, die Ihnen in den vergangenen Wochen auffielen?

Taylor: Nicht wirklich, da ich nicht mehr viel Darts aktuell schaue. Es gibt viele junge Spieler, die gerade ihren Durchbruch schaffen, die ich nicht wirklich kenne. Ich muss mich da jetzt hinsetzen und diese Spieler studieren, da ich aktuell nicht viel Darts schaue.

Fallon Sherrock in der Premier League? Das sagt Phil Taylor

SPORT1: Fallon Sherrock agierte brillant beim Grand Slam of Darts und sorgt auch für viel Aufmerksamkeit - wie beurteilen Sie die Situation rund um sie?

Taylor: Ich denke, sie ist großartig für den Dartssport. Jeder spricht über sie. Mir wurden mehr Fragen über Fallon als über Gerwyn Price gestellt, der das Turnier gewonnen hat. Das zeigt ihre Qualität - und sie ist großartig für das Frauendarts. Sie zeigt den Frauen, dass sie auch die Kerle schlagen können. Sie ist ein Segen, sie hat sich wirklich als Segen entpuppt.

SPORT1: Es gab Gerüchte, dass sie eine Wildcard für die Premier League erhält. Price hält wenig von dem Vorschlag - wie bewerten Sie das?

Taylor: Sie würde es interessant machen. Es wäre gut, Fallon in der Premier League zu sehen. Ich würde sagen ‚ja, macht das‘. Viele Leute würden ein Ticket kaufen, um sie spielen zu sehen.“ (BERICHT: Darum ist der Fall Sherrock ein Reizthema)

SPORT1: Wie werden Sie die Darts-WM verfolgen?

Taylor: Ich werde es auf einem großen TV schauen. Ich werde mich hinsetzen, es genießen, da ich den besten Platz im Haus habe. Es wird einige Aufreger geben, einige Tränen und womöglich auch einige Streitereien.

Taylor hofft auf Fans im Ally Pally

SPORT1: Der Plan sieht aktuell noch vor, im Ally Pally vor 3.000 Fans zu spielen. Corona ist allerdings immer noch ein großes Problem. Ist es für Sie trotzdem richtig, vor Fans zu spielen?

Taylor: Hoffentlich wird alles gut, ich drücke die Daumen. Aktuell sind die Werte in England ok, aber in anderen Ländern wie Österreich und Deutschland steigen die Zahlen. Womöglich hilft ein kurzer Lockdown für einige Tage oder einige Wochen - hoffentlich. Zuschauer schaffen eine Atmosphäre - ohne diese Stimmung ist es nicht das gleiche, das ist beim Fußball genauso. Man braucht eine Zuschauermenge, die die Leute pusht.

SPORT1: Ihrer Meinung nach: Was hat sich am meisten am Darts verändert, seit Sie ihre Karriere beendet haben?

Taylor: Die Zuschauer haben sich verändert, viel lauter und viel respektloser als früher. Als ich anfing, waren die Darts-Fans noch sehr ruhig und haben bei den Scores applaudiert, eben zur richtigen Zeit. Heute sind einige nur da, um sich selbst zu amüsieren. Es interessiert sie nicht. Es ist nicht nett, wenn Leute unhöflich zu dir sind. Du bist am Ende auch nur ein Mensch. Das Preisgeld hat sich natürlich auch sehr verändert.

Respekt vor Raymond van Barneveld

SPORT1: Vermissen Sie manchmal also die guten alten Tage?

Taylor: Ich vermisse die „guten alten Zeiten“. Als ich anfing, war es ein anderes Spiel insgesamt. Zeiten ändern sich und nicht immer zum Guten. Die jungen Spieler scheint es aber nicht zu stören. Es beeinflusst die älteren Spieler mehr, denn wir sind es nicht gewohnt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

SPORT1: Wie bewerten Sie die Rückkehr von Raymond van Barneveld, einem alten Rivalen von Ihnen?

Taylor: Ich denke, er ist sehr mutig. Das war eine große Entscheidung. Ich weiß, dass er sehr hart arbeitet, weil ich mit ihm in Kontakt stehe. Es ist schwierig, denn wenn du älter wirst, ist dein Körper natürlich nicht mehr der gleiche. Es ist schwieriger, viele Stunden zu trainieren, wie es junge Spieler tun können. Ich applaudiere ihm, er spielt echt gut. Ich bin gespannt, was er bei der WM ausrichten kann. Er ist ein großer Name und er weiß, wie man das Spiel spielt.

SPORT1: Was macht es im Darts so schwierig, mit fortgeschrittenem Alter mit den jüngeren Spielern noch mitzuhalten?

Taylor: Dein Körper hat sich verändert. Du schläfst nicht mehr so gut im Vergleich zu früheren Zeiten. Wenn du jung bist, kannst du an einem Leitungsmast schlafen. Das geht nicht mehr, wenn du älter bist. Du erholst dich auch nicht mehr so schnell. Deine Sehkraft lässt nach. Es kommen viele Dinge zusammen. Du bist nicht mehr so fit und kannst auch nicht mehr so lange auf deinen Füßen stehen wie früher.

Comeback? Bloß keine Reisen mehr

SPORT1: Haben Sie Comeback-Pläne?

Taylor: Nein (lacht). Ich bin ziemlich froh, dass es vorbei ist und ich nicht mehr reisen muss. Ich bin erst heute gereist und habe wieder erkannt, wie sehr ich es hasse. Ich hasse es mit Leidenschaft (lacht).

SPORT1: Bei der Senioren-WM wollen Sie trotzdem wieder voll angreifen, oder?

Taylor: Zu 100 Prozent bin ich da. Ich will gewinnen und ich trainiere jetzt viel. Kleine Einheiten, 15 bis 20 Minuten, dann eine Pause - und das tue ich oft von 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends. Ich versuche mich in Form zu bringen und die Form zu erreichen, die ich früher hatte. Im Moment bin ich noch eine absolute Null, aber ich werde besser. Ich will nicht verlieren. Das Feuer brennt immer noch.

Phil Taylor und die SPORT1-Darts-Akademie

SPORT1: Ein weiteres Projekt von Ihnen ist die SPORT1-Darts-Akademie, bei der Sie in einem Online-Kurs Darts-Begeisterte mit Ihrem Spiel helfen ...

Taylor: Ich halte es ehrlich für eine großartige Idee. Es ist besonders gut für Leute, die ein bisschen Abwechslung im Training suchen. Sie können das Video sehen und kleine Tipps von mir bekommen, wie man richtig trainiert. Man kann trainieren, ohne dass es langweilig ist. Du lernst besser zu werden, das Board und die Scores zu nutzen. Es wird hundertprozentig dein Spiel verbessern. Es wird es interessanter machen. Viele Leute wissen nicht, wie man auf die richtige Art und Weise trainiert.