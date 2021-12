Corona: Angst vor Long COVID im Sport: "Wird Karrieren beenden"

Sportmediziner Bloch warnt vor einer Erkrankung an Long COVID bei Sportlern. „Wir müssen das Thema sehr ernst nehmen.

Sportmediziner Professor Wilhelm Bloch hat eindringlich vor dem Problem einer Erkrankung an Long COVID bei Sportlern gewarnt.

„Wir müssen das Thema sehr ernst nehmen. Long COVID wird Karrieren beenden - wann und wie oft, wird man sehen“, sagte der Experte von der Deutschen Sporthochschule in Köln dem SID : „Irgendwann kommen die Betroffenen an den Punkt und sagen: ‚Ich schaffe das nicht mehr.‘“

Was die Erkrankung so tückisch macht: Long COVID tritt auch nach milden Corona-Verläufen auf. "Es gibt Sportler, die befinden sich auch ein Jahr nach ihrer COVID-Erkrankung noch in einem reduzierten Training. Ob sie wieder ihr altes Leistungsniveau erreichen können, kann niemand sagen", sagte Bloch.