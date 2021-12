Anzeige

Mario Götze steckt bei PSV Eindhoven zwischen Anspruch und Wirklichkeit fest Götze zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Heute vor zwölf Jahren: Als der Stern von Mario Götze aufging

Vincent Wuttke

Mario Götze scheidet mit PSV Eindhoven aus der Europa League aus. Damit klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit für den Ex-Nationalspieler.

So wütend war Mario Götze auf dem Platz selten zu sehen!

Gleich in mehreren Szenen hatte der Star von der PSV Eindhoven heftig mit Referee Felix Zwayer diskutiert. Auch nach dem 0:3 gegen Real Sociedad und dem damit verbundenen K.o. in der Europa League hielt sich Götze nicht zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Anzeige

„Ich konnte nicht verstehen, wie der Schiedsrichter das Spiel geleitet hat. Ich konnte nicht verstehen, wieso wir so viele Gelbe Karten bekommen haben im Vergleich zu San Sebastián, wenn man sieht, wie hart sie gespielt haben. Deshalb war ich so sauer auf dem Feld“, sagte der Offensivstar beim YouTube-Kanal von PSV.

Beraterwechsel: Das macht Götze auch für andere Klubs interessant

PSV Eindhoven: Götze nach Aus angefressen

Er fügte an: „Wir sind allgemein auch sehr enttäuscht, dass wir nicht weiter sind. Das ist momentan das einzige Gefühl in uns.“

Die Realität sieht für Götze also in den kommenden Wochen und Monaten ernüchternd aus. Statt Europa League mit Gegnern wie Dortmund oder Barcelona drohen in der Conference League nun Duelle mit Bodo/Glimt, Randers FC oder Qarabag.

Die große Bühne ist somit ganz weit entfernt. Für den Ex-Nationalspieler klafft somit eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Götze träumt von Titel in der Champions League

Immerhin hatte er kurz vor der Unterschrift bei den Niederländern im Oktober 2020 noch bei der Bild zu Protokoll gegeben: „Mein Fokus liegt auf Europa. Ich habe ehrgeizige Ziele und will unbedingt noch die Champions League gewinnen. Das treibt mich jeden Tag, in jeder Einheit an.“

Nach einem überzeugenden ersten Jahr beim Team von Roger Schmidt hatte Götze im Sommer dann seinen Vertrag bis 2024 verlängert - und offenbar mehreren Interessenten aus der Königsklasse abgesagt.

„In den letzten Tagen des Transferfensters haben mehrere große Vereine ernsthaftes Interesse an ihm gezeigt“, schilderte Fußballdirektor John de Jong. Einige davon seien in der Champions League vertreten. „Trotz seines Wunsches, auf dieser Bühne zu spielen, entschied sich Mario für PSV“, so de Jong: „Er möchte mit dem Klub Trophäen gewinnen.“

Anzeige

Verlängerung bei PSV: Götze bald wieder für Deutschland?

Doch war es ein Fehler, erneut bei den Niederländern zu unterschreiben?

Götze mit durchwachsener Saison

Die Träume in der Europa League sind jedenfalls am Donnerstagabend in San Sebastián geplatzt. Ein Triumph in der Königsklasse mit PSV ist absolut unrealistisch.

Götzes Trostpflaster in dieser Saison: In der Liga könnte aber der Coup durchaus gelingen. Eindhoven ist nach 15 Spielen Tabellendritter und hat nur zwei Zähler Rückstand auf Ajax Amsterdam auf Rang eins.

Dabei hat Götze in dieser Saison keinen großen statistischen Einfluss in seiner Mannschaft. Der 29-Jährige ist in der Liga noch ohne Tor nach zwölf Einsätzen und lieferte gerade einmal zwei Vorlagen.

Die besten Auftritte hatte Götze ausgerechnet in der Europa League mit einem Treffer und drei Assists in fünf Partien.

Götze bei Eindhoven in der Sackgasse?

Nun bricht ihm diese Bühne weg, um sich für größere Aufgaben - und damit auch die Nationalmannschaft - zu empfehlen. Steckt Götze also nun in einer Sackgasse?

Anzeige

Fest steht: Eindhoven muss mindestens Zweiter werden in der heimischen Liga, um an der Qualifikation zur Champions League teilnehmen zu können. In dieser Saison scheiterte PSV dort bereits.

Was plant Götze? "Barca könnte eine Option sein"

Sollte dies nicht gelingen, müsste sich Götze wohl bald einen neuen Verein suchen, wenn er sich seine Wünsche noch erfüllen will.