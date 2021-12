Prime League bekommt neuen Sponsor

Als neuer Namenspatron für die Prime League steigt die Bekleidungsmarke Engelbert Strauss in den eSports ein. Die nationale League-of-Legends-Liga wird im kommenden Split zu Strauss Prime League umfirmiert.

Freaks 4U Gaming, eine globale Full-Service-Agentur, die sich auf Gaming und Esports spezialisiert hat, gibt bekannt, dass Engelbert Strauss, eine führende europäische Brand für Work- und Utility-Wear, offizieller Namensgeber der League of Legends-Prime League in der DACH-Region ist. Die Partnerschaft ist die erste durch Freaks 4U Gaming geschlossene Namensrechte-Vereinbarung für die Prime League und das erste Esports-Sponsoring von Strauss. Die frisch getaufte Strauss Prime League wird im Januar 2022 in die kommende Saison starten.