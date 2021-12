FC Barcelona: Ex-Barca-Profi Júnior Firpo erhebt Vorwürfe gegen Ronald Koeman

Júnior Firpo spielt aktuell in der Premier League für Leeds United. Der Linksverteidiger spricht über seine Zeit beim FC Barcelona und lässt kein gutes Haar an Ex-Coach Ronald Koeman.

Nach nur zwei Jahren im Trikot der Blaugrana verabschiedete sich der 25-jährige in Richtung Premier League zu Leeds United.

Firpo nennt Koeman einen Lügner

„Ich fragte Ronald Koeman eines Tages, warum ich nicht spiele“, sagte der 25-Jährige SER Catalunya: „Doch er fing an, mich anzulügen. Wenn du merkst, dass dich der Trainer anlügt, kannst du ihn nach allen möglichen Erklärungen fragen, er wird dich am Ende des Tages aber immer wieder in die Irre führen.“