Super-Bowl-Champion Demaryius Thomas stirbt mit 33

"Wir sind nach dem plötzlichen, tragischen Tod von Demaryius Thomas am Boden zerstört, unser Herz ist gebrochen", teilten die Broncos in einer Stellungnahme mit, "D.T. wurde von unserer gesamten Organisation, seinen Teamkollegen, Trainern und unseren Fans geliebt."

Nach Angaben der Polizei in Roswell/Georgia wurde Thomas Donnerstagnacht (Ortszeit) leblos zu Hause aufgefunden. Zur Todesursache gibt es noch keine Informationen. Thomas hatte seine Karriere im Juni beendet, er spielte neun Jahre für die Broncos. Außerdem stand der Passfänger bei den Houston Texans, New England Patriots und New York Jets unter Vertrag.