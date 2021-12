Anzeige

NFL: Demaryius Thomas tot - Super-Bowl-Sieger der Denver Broncos wird nur 33 Tragödie um Super-Bowl-Sieger

Der frühere NFL-Star Demaryius Thomas (hier im Trikot der Denver Broncos) starb überraschend mit erst 33 Jahren © Imago

Die NFL trauert: Der frühere Wide Receiver Demaryius Thomas ist tot. Der Super-Bowl-Sieger der Denver Broncos wird nur 33 Jahre alt.

Was für eine Tragödie: Der frühere NFL-Star Demaryius Thomas ist tot. Wie US-Medien berichten, wurde der gerade mal 33 Jahre alte ehemalige Wide Receiver leblos in seinem Haus in Georgia aufgefunden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Einem Polizeibericht zufolge soll Thomas an einem „medizinischen Problem“ gestorben sein.

Mehrere ehemalige Teamkollegen wollen nach ESPN-Informationen gewusst haben, dass der Passempfänger mit dem sanften Lächeln in den vergangenen Monaten möglicherweise an Anfällen litt.

Thomas, der am 1. Weihnachtstag 34 Jahre alt geworden wäre, hatte den Super Bowl 2016 mit den Denver Broncos an der Seite von Peyton Manning gewonnen, die ihn 2010 in der 1. Runde an Position 22 gedraftet hatten.

NFL: Demaryius Thomas tot aufgefunden

Zudem stand er vier Mal im Pro Bowl. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

In der Saison 2013 hatte Thomas14 Touchdown-Pässe gefangen, zu seinen persönlichen Bestmarken zählten ein Jahr darauf überdies 1619 Receiving-Yards. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

In vier aufeinanderfolgenden Spielzeiten kam er auf mindestens 90 Catches und 1300 Yards Raumgewinn. Das hatten zuvor nur drei NFL-Profis geschafft, darunter die Hall-of-Famer Marvin Harrison und Jerry Rice.

Historisches war Thomas auch gelungen, als er im Wildcard Game der Saison 2011 in der Overtime gegen die Pittsburgh Steelers einen 80-Yard-Touchdown-Pass von Tim Tebow zum Sieg fing.

Erst im vergangenen Juni war der Routinier, der neun seiner zehn NFL-Saisons in Denver spielte und dann noch zu den Houston Texans und den New York Jets wechselte, in den sportlichen Ruhestand gegangen.

Die Betroffenheit in der NFL an Thomas‘ Tod ist groß.

Nicht nur Broncos in Trauer um Super-Bowl-Sieger Thomas

„Wir sind nach dem plötzlichen, tragischen Tod von Demaryius Thomas am Boden zerstört, unser Herz ist gebrochen“, teilten die Broncos in einer Stellungnahme mit, „D.T. wurde von unserer gesamten Organisation, seinen Teamkollegen, Trainern und unseren Fans geliebt.“

Broncos Wide Receiver-Trainer Zach Azzanni, der Thomas in dessen letzter Saison bei den Broncos 2018 trainiert hatte, twitterte: „Ich bin so traurig, ich bin untröstlich. Ich bin total ratlos, ich bin krank. Ich weine, ich bin nur ... ich weiß nicht. Die Familie Azzanni wird dich immer lieben DT. Ich bin gesegnet, dich gekannt zu haben. RIP #88.‘‘

