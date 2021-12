NFL: Steelers verpassen historisches Comeback

Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers hat in der US-Profiliga NFL nur knapp ein historisches Comeback verpasst.

Im dritten Viertel lag das Football-Team um Star-Quarterback Ben Roethlisberger gegen die Minnesota Vikings bereits mit 0:29 zurück, ehe sich mit dem letzten Spielzug doch noch die Chance auf die Verlängerung bot. Doch Roethlisbergers letzter Pass in die Endzone auf Tight End Pat Freiermuth Sekunden vor dem Ende kam nicht an.