Impfaktionen der Dresdner Sportklubs - auch Dynamo öffnet das Stadion

Hohe Inzidenz, niedrige Impfquote - und engagierte Sportvereine: Angesichts der schwierigen Corona-Lage in Sachsen wollen Dresdens Klubs im Kampf gegen die Pandemie ihren Beitrag leisten.

Am kommenden Dienstag (14. Dezember) unterstützt auch Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden die Initiative „TeamSportSachsen“, das Rudolf-Harbig-Stadion wird dann zum Impfzentrum. Die notwendige Online-Anmeldung ist ab sofort möglich.

Und fügte an: „Bei den vorherrschenden Infektionszahlen und der dramatischen Situation in Sachsens Kliniken ist es umso wichtiger, dass wir Impfangeboten gegenüber offenstehen. Nur so werden wir unserem Wunsch nach Normalität auch beim Besuch des Rudolf-Harbig-Stadions einen entscheidenden Schritt näherkommen.“