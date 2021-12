NFL: Steelers mit Mega-Comeback, aber Vikings nach Zittersieg wieder Richtung Playoffs

Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers verpasst in der NFL nur knapp ein historisches Comeback. Die Minnesota Vikings schielen wieder Richtung Playoffs.

Was für ein irres NFL-Spektakel: (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Die Minnesota Vikings haben in einem furiosen Thursday Night Game gegen die Pittsburgh Steelers zwar mit einem 36:28 (6:0, 17:0, 6:7, 7:21)-Sieg ihre womöglich letzte Playoffs-Chance genutzt.

Dem Kontrahent gelang dabei aber nach einen 0:29-Rückstand um ein Haar noch ein Happy End und verpasste nur knapp ein historisches Comeback in der vielleicht verrücktesten Aufholjagd der Saison.

Vor der Pause (0:23) dagegen blieben die Steelers alles schuldig, verloren zudem Superstar T.J. Watt - der Outside Linebacker musste mit einer Leistenverletzung raus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Wie aus einem Guss agierten dagegen die Vikings, die dabei auch gleich mehrere Saison-Bestmarken aufstellten wie 176 Rushing Yards in einer Halbzeit, von denen Dalvin Cook 153 lief - ein neuer Franchise-Rekord in der ersten Hälfte eines Spiels.

Vikings zittern sich zum Sieg gegen die Steelers

Dabei starteten die Vikings alles andere als vielversprechend, als zunächst ein Deep Shot von Kirk Cousins von Wide Receiver Justin Jefferson in der Endzone fallen gelassen wurde und kurz darauf Greg Joseph einen Field-Goal-Versuch aus 53 Yards nicht verwertete.

Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beirren, kamen in der Folge besser in die Partie und beherrschten diese bis zur Halbzeit.

Dass die Vikings am Ende trotzdem noch mächtig zittern mussten, lag vor allem an den bemerkenswerten Comeback-Qualitäten des Super-Bowl-Rekordsiegers, nachdem die Partie nach dem ersten Touchdown durch Justin Jefferson, den Vikings-Quarterback Kirk Cousins immer wieder stark in Szene setzte, zunächst einen desaströsen Verlauf nahm.