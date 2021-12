Nachhaltigkeitspartner für Alba: CO2-Fußabdruck und Elektromobilität im Blick

„Die Partnerschaft von ALBA Berlin und der BEA ist eine gelungene Initiative, die weit über den Sport hinaus positive Wirkungen entfaltet. Die Verbindung von Sport in den Kiezen und Klimaschutz verknüpft aktuelle Themen und Bedürfnisse von Jugendlichen“, sagte Berlins Sportsenator Andreas Geisel.

Nachhaltigkeitspartner BEA will mit ALBA in den Bereichen Klimaschutz und Energie noch in dieser Saison laut Mitteilung neue Projekte voranbringen, „um den Sportverein auch ökologisch nachhaltiger zu machen“. (SERVICE: Die Tabelle der BBL)