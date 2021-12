Stolze Frankfurter feiern Gruppensieg: „Fantastische Europa-League-Saison“

Nach einer fantastischen Vorrunde stehen feiert die Frankfurter Eintracht den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League.

Frankfurt am Main (SID) - Stolz stellten sich die Spieler von Eintracht Frankfurt im Sükrü-Saracoglu-Stadion zum Gruppenfoto auf, die Freude über den direkten Achtelfinaleinzug in der Europa League wollten sie unbedingt im Bild festhalten. „Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte Rechtsverteidiger Timothy Chandler: „Piräus und Fenerbahce sind sonst Champions League-Anwärter, aber wir haben super Spiele gemacht, sind ungeschlagen durch diese Gruppe gekommen - und einfach sehr glücklich.“

Auch der im Achtelfinale gelbgesperrt fehlende Goncalo Paciencia stimmte nach dem 1:1 (1:1) bei Fenerbahce Istanbul in die Euphorie mit ein. "Wir haben es geschafft", sagte der 27-Jährige: "Wir sind in der nächsten Runde und das ist das Wichtigste. Wir waren die beste Mannschaft in der Gruppe und haben uns den Gruppensieg verdient." Drei Siege und drei Remis reichten der Eintracht zu Platz eins und dem Überspringen der Zwischenrunde.