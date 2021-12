Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Union Berlin (Sonntag, 15:30 Uhr)

Fürth konnte in den letzten zwölf Spielen nicht punkten. Mit Union kommt am Sonntag auch noch ein starker Gegner. SpVgg Greuther Fürth erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:7 als Verlierer im Duell mit Bayer 04 Leverkusen hervor. Der 1. FC Union Berlin gewann das letzte Spiel und hat nun 23 Punkte auf dem Konto.