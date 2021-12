2. Liga: Hamburger SV – FC Hansa Rostock (Sonntag, 13:30 Uhr)

FC Hansa Rostock will im Spiel beim Hamburger SV nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Am letzten Spieltag nahm der HSV gegen Hannover 96 die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gegen den FC Ingolstadt 04 kam die Hansa im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1).