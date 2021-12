3. Liga: SV Meppen – FC Viktoria 1889 Berlin (Sonntag, 13:00 Uhr)

Viktoria will im Spiel bei Meppen nach vier Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Bei Eintracht Braunschweig gab es für den SV Meppen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:5-Niederlage. Vikt. Berlin trennte sich im vorigen Match 0:0 von Türkgücü München.