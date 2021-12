FC Bayern: Joshua Kimmich hat nach Corona Infiltrationen in der Lunge - was bedeutet das?

Joshua Kimmich leidet nach seiner Corona-Infektion an „leichten Infiltrationen in der Lunge“. Doch was bedeutet das überhaupt? Ein Arzt erklärt bei SPORT1.

Joshua Kimmich ist nach vier Wochen zwar raus aus der Quarantäne, kann aber noch immer nicht voll trainieren. Ein Comeback in diesem Jahr ist damit vom Tisch, Klub und Spieler am Donnerstag mitteilten.

Der Grund: „Leichte Infiltrationen in der Lunge“, wie der Mittelfeldspieler selbst in einer Pressemitteilung des deutschen Rekordmeisters zitiert wird.

Corona-Folgen bei Kimmich

Die Folgen seiner Corona-Erkrankung, die er ohne größere Symptome überstand. Noch am Mittwochabend hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärt, Kimmich komme am Donnerstag raus aus der Isolation, über das weitere Vorgehen müssten dann Untersuchungen entscheiden.

Man müsse schauen, „was möglich ist. Unsere Trainer und Ärzte werden sich natürlich zusammensetzen und sehen, was das Beste für den Spieler in erster Linie ist und wie sein Zustand ist“.

Diese Untersuchungen offenbarten nun die entsprechenden Probleme in der Lunge, in etwa einer Woche soll er erneut gründlich untersucht werden, berichtet Bild .

Dann wird sich zeigen, wie es mit Kimmich weitergeht. Doch was sind “Infiltrationen in der Lunge“ überhaupt?

Das sind Lungeinfiltrationen

Grundsätzlich handelt es sich bei Infiltrationen um eine Ansammlung von (in der Regel) flüssigen Bestandteilen in der Lunge. Die Ansammlungen können aber auch zellulärer Natur sein - also nicht flüssig. Oftmals treten diese bei einer Lungenembolie, einer Lungenentzündung, Tuberkulose oder allergischen Prozessen auf. Bei Kimmich ist die Herkunft nicht an die Öffentlichkeit getragen worden.