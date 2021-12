WWE: Jeff Hardy angeblich gefeuert - wegen Therapie-Verweigerung

Der frühere WWE-Champion Jeff Hardy soll infolge des seltsamen Vorfalls am Wochenende entlassen worden sein. Es sieht nach einem Rückfall in traurige Muster aus.

Der bizarre Vorfall am vergangenen Wochenende hat den früheren WWE-Champion Jeff Hardy offenbar den Job gekostet.

Laut übereinstimmenden Berichten der New York Post und des gut vernetzten Branchenmediums Fightful hat die Wrestling-Liga den 44-Jährigen entlassen - und damit allem Anschein nach die Konsequenz aus einem Rückfall in überwunden geglaubte Muster des oft durch Skandale aufgefallenen Stars gezogen.

Hardy hatte am Samstag während eines Matches mit Drew McIntyre und „King“ Xavier Woods gegen Roman Reigns und die Usos den Ring offenbar unabgesprochen verlassen und sich durch die Zuschauer aus dem Hallenbereich begeben. Zeugenberichten zufolge soll er im Ring zuvor „schwerfällig“ gewirkt haben. WWE nahm Hardy dann „off the road“ und ersetzte ihn bei der Show am Sonntag durch Rey Mysterio.