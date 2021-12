Conference League: Union Berlin scheitert nach 1:1 gegen Slavia Prag in der Gruppenphase

Fehlpass von Baumgartl bringt Union in Not

Kruse lässt Berlin noch einmal hoffen

Nach einer kurzen Schockphase, in der Union Glück hatte, nicht höher in Rückstand zu geraten, drückten die Berliner auf den Ausgleich und wurden durch Max Kruse in der 64. Spielminute belohnt. In der Folge blieben die „Eisernen“ unglücklich und kamen zu keiner großen Chance mehr.