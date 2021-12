EuroLeague: FC Bayern schlägt Anadolu Istanbul

Bayern München stellt seine Heimstärke in der Basketball-EuroLeague mit einem Sieg über Titelverteidiger Anadolu Istanbul unter Beweis.

Bayern München hat auch ohne Fans seine Heimstärke in der Basketball-EuroLeague mit einem Sieg über Titelverteidiger Anadolu Istanbul unter Beweis gestellt.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri bezwang den türkischen Landesmeister am Donnerstagabend 83:71 (44:38) und feierte den vierten Heimsieg in der europäischen Königsklasse in Folge.