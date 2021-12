Valentino Rossi testet GT-Audi in Valencia

Am Donnerstag testete der 42-Jährige in Valencia einen Audi R8 LMS für das Team WRT, das gab der belgische Rennstall bekannt.

Dass sich Rossi nach seiner Motorrad-Karriere mit neun WM-Titeln in einem GT-Auto versuchen will, ist schon seit einer Weile bekannt. Details hat der Italiener aber noch nicht verkündet.

Seit diesem Jahr ist WRT allerdings auch in der Langstrecken-WM WEC und in der European Le Mans Series (ELMS) am Start. Dort setzen die Belgier LMP2-Boliden ein, die „kleineren“ Prototypen also.