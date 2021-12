Anzeige

Darts-WM 2022: Max Hopp über WM-Aus, Dietmar Hopp, Social-Media-Hass und Schmutzler Hopp: „Name erzeugt ein Feindbild“

Deutsche Darts-Hoffnung Clemens: "Muss zeigen, was in ihm steckt!"

Max Hopp zeigt sich nach einer enttäuschenden Saison selbstkritisch. Der verpassten Darts-WM gewinnt er aber etwas Gutes ab. Zudem lobt er ein deutsches Talent. Mit Social Media kann er wenig anfangen.

„Ich würde sagen, das ist die schlechteste Saison meiner Karriere. Sowohl von den Resultaten als auch von der Spielweise her“, zeigte sich der einst beste deutsche Darts-Profi im Interview mit der dpa selbstkritisch. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Der verpassten WM versucht Hopp dennoch etwas Gutes abzugewinnen, da er somit zumindest mehr Zeit erhält, um sich aufs neue Jahr vorzubereiten. Denn: „Fakt ist, dass ich derzeit nicht gut Darts spiele. Dass ich keine Resultate an die Scheibe bringe.“

Hopp schaut sich alte Darts-Videos von sich an

Der Idsteiner möchte sich daher neu ausrichten und neu fokussieren: „Ich möchte konkurrenzfähig sein und Erfolg haben. So ein Jahr wie 2018, da möchte ich wieder hin.“

Hopp erreichte damals das Halbfinale bei der European Darts Championship sowie das Viertelfinale beim World Cup of Darts. Zum Jahresende schaffte er es zudem noch in die dritte Runde bei der WM. (Darts: PDC Order of Merit - die aktuelle Weltrangliste)

Aber Hopp blickt aktuell gerne auch auf andere Momente zurück: „Ich denke oft an meinen 119er-Average gegen Ian White. Das ist bis heute das beste Spiel meiner Karriere. Das schaue ich mir oft auf YouTube an. Da frage ich mich: Was ist da gut gelaufen?“

Und selbst heute gibt es „noch lichte Momente“, die ihm Mut machen. Der 25-Jährige stellt dazu einen Vergleich mit Autos an: „Ich weiß, dass ich PS habe - ich kriege sie nur nicht auf die Straße.“

Hopp über Social-Media-Hass und Dietmar Hopp

Von seiner Topform ist er aktuell weit entfernt, was er durch Hassrichten über Social Media oft auch zu spüren bekommt. Aber nicht nur er selbst bekommt Beleidigungen zu hören.

„Das geht mir schon nah. Ich selbst bin es ja gewohnt. Ich finde es oft schade, dass da auch meine Familienmitglieder betroffen sind, bei mir zum Beispiel mein Cousin, der dann in der Schule gemobbt wird“, sagte Hopp.

Und weiter: „Dass es gegen den Namen Hopp in Deutschland einen Hass gibt, kennen wir ja vom Fußball. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich das überträgt. Ich finde es schade, dass der Name so ein Feindbild erzeugt, zumal ich mit Dietmar Hopp in absolut keinem Verhältnis stehe.“

Max Hopp: „Sind sehr demotivierende Gesellschaft“

Für Hopp steht jedenfalls fest: „Wir sind eine sehr demotivierende Gesellschaft. Es gibt zwei Extreme. Entweder du bist der Depp - oder gleich der Superheld.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)

Für Social Media hat er privat wenig übrig, da er es für „eine Scheinwelt“ hält. Von Hopp gibt es daher auch nur das offizielle Profil, welches er im Gegensatz zu manch anderen Sportlern jedoch selbst betreut.

„Der Mann hinter dem Handy ist Max. Es ist schade, was ich da manchmal lesen muss. Die Fanpost holt mein Vater und dann wird da gefiltert. Was man da für Anfeindungen und Drohungen kriegt, das ist jenseits von Gut und Böse“, sagte Hopp.

Auch wenn es für ihn selbst nicht gereicht hat, freut sich der „Maximiser“ aber über die Teilnahme von vier deutschen Spielern bei der Darts-WM 2022. Für ihn ist dies „definitiv eine positive Entwicklung.“

Darts-WM 2022: Schmutzler ist ein „Riesentalent“

Neben Martin Schindler, der für Hopp „ein Riesencomeback“ gestartet hat und wohl „die Darts seines Lebens“ spielt, beeindruckt ihn vor allem der erst 16-jährige Fabian Schmutzler.

Hopp blickt dessen WM-Start mit Spannung entgegen: „Er hat ein gutes Umfeld. Ich bin sehr gespannt, wie er sich schlägt. Er ist ein Riesentalent und ich hoffe, er kann das alles gut wegstecken.“

Warmwerfen für die WM! Schmutzler und Rode liefern sich Darts-Duell

„Sowohl er als auch seine Mama haben meine Nummer, ich stehe jederzeit gerne zur Verfügung. Ich habe gesagt: Meldet euch, wenn ihr irgendetwas wissen wollt“, bot Hopp bei Fragen zudem seine Hilfe an.

Schließlich war Hopp der letzte deutsche Darts-Profi, der mit 16 Jahren an der WM teilnahm. Damals galt er als der neue deutsche Darts-Star - an diese Zeiten will er 2022 endlich wieder anknüpfen.