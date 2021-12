Eintracht Frankfurt: Martin Hinteregger hat bei Oliver Glasner keinen Stammplatz mehr

Wenn Martin Hinteregger fit ist, dann spielt er auch. Das war jedenfalls in den vergangenen drei Jahren stets die Regel.

Am 4. November war es erstmals in dieser Saison so weit. Eintracht-Trainer Oliver Glasner ließ Martin Hinteregger im fitten Zustand draußen, beim 2:1-Erfolg bei Olympiakos Piräus saß der bis dahin stets gesetzte Vize-Kapitän erstmals volle 90 Minuten auf der Bank. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)