League of Legends: So spielt ihr Viktor

League of Legends: Viktor

Dank Arcane sind die Pickrates von Caitlyn, Jinx, Vi & Jayce in die Höhe geschnellt. Viktor wird dabei leider vergessen. Wir zeigen euch wie ihr den Mage richtig spielt.

Viktor ist eine der tragischsten Figuren in der Welt von Arcane. Aus der Unterstadt heraus kämpfte sich der brillante Wissenschaftler bis an die Spitze Piltovers, nur um am Ende [SPOILER] - Na, wir wollen euch mal nicht zu viel verraten, solltet ihr die Animationserie noch nicht gesehen haben.