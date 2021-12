RLCS 2021/22: Fall Split Major LIVE auf eSPORTS1

Kräftemessen der besten RLCS-Teams auf eSPORTS1

Zu den großen Favoriten zählen an erster Stelle NRG, Team Envy und BDS. NRG und Envy haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, während BDS in der Schweiz zuhause ist. Gespielt wird um insgesamt 300.000 US-Dollar, wovon der Sieger 90.000 US-Dollar einstreicht.