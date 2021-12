Anzeige

Europa League heute: Eintracht Frankfurt & Bayer Leverkusen LIVE im TV, Stream & Ticker

In der Europa League könnte heute neben Bayer Leverkusen auch Eintracht Frankfurt den Gruppensieg klarmachen. Trotz der komfortablen Ausgangslage will die Eintracht aufs Ganze gehen.

Selten konnten zwei deutsche Mannschaft so entspannt in den finalen Gruppenspieltag der Europa League gehen wie Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen an diesem Donnerstag. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

Denn während die Werkself bereits als Gruppensieger feststeht, reicht den Frankfurtern gegen Fenerbahce Istanbul ein Punkt, um sich den ersten Platz in Gruppe D nicht mehr nehmen lassen zu können. Sollte Verfolger Piräus gegen Antwerpen nicht über ein Unentschieden hinauskommen oder gar verlieren, könnte sich das Team von Oliver Glasner sogar eine Niederlage gegen Fenerbahce erlauben.

Europa League LIVE: Die Spiele Heute live im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: RTL+ (Frankfurt und Leverkusen)

Liveticker: Europa League Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Einzelspiele:

Europa League heute: Fenerbahce vs. Frankfurt, Ferencvaros vs. Leverkusen

Dieser will sich trotz der komfortablen Ausgangslage derweil nicht auf die Konkurrenz verlassen und mit seiner Eintracht aufs Ganze gehen: „Wir werden nicht abwartend agieren und sagen, dass uns ein Punkt reicht.“ Man sitze nicht mit dem Rechenschieber im Flugzeug, sondern wolle „ganz klar auf Sieg spielen“, so der 47-Jährige.

Europa League heute: Frankfurt hofft auf geschwächtes Fernerbahce

Helfen könnte den in dieser Saison chronisch-kriselnden Frankfurtern derweil nicht nur, dass den Türken der Ex-Darmstädter und Hattrick-Torschütze vom vergangenen Wochenende Serdar Dursun fehlt, sondern auch, dass es für Fenerbahce in der Begegnung nur noch um die Ehre geht.

Sportlich ist die Partie für das Team vom ehemaligen 1860 München-Coach Vitor Pereira unbedeutend, nachdem Platz drei und die damit verbundene Qualifikation für die Conference League bereits feststeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Trotzdem dürfte es für Eintracht Frankfurt im Sükrü Saracoglu Stadion kein Selbstläufer werden, zumal die Generalprobe bei der 2:3-Niederlage gegen Hoffenheim am Wochenende gehörig schief ging.

Europa League heute: Leverkusen will in Budapest rotieren

Eine andere Stimmungslage herrscht derweil in Leverkusen: Nachdem Platz eins in der Gruppe nicht mehr zu nehmen ist, fliegt die Werkself tiefenentspannt nach Budapest und wird dort mit einigen Überraschungen in der Startelf aufwarten.

„Wir werden so viel wie möglich wechseln. Es geht um Belastungssteuerung für die, die viel gespielt haben, aber auch um Spielpraxis für die anderen“, begründete Trainer Seoane die Entscheidung, seinen Leistungsträgern nach den intensiven vergangenen Wochen eine Pause zu gönnen.

Denn neben dem rot-gesperrten Kerem Demirbay wird auch das Trio um Torhüter Lukas Hradecky, Florian Wirtz und Patrick Schick im Duell gegen den ungarischen Tabellenführer fehlen.

Eine Vorsichtsmaßnahme wie der Schweizer betonte: „Lukas hat seit Sommer alle Spiele bestritten. Patrik kommt aus einer Verletzung, und Florian hatte zuletzt kleinere Beschwerden. Bei ihm ging es darum, die Belastung zu steuern.“

Und so wird am Abend in der Groupama-Arena in Budapest der russische Neuzugang Andrey Lunev das Tor der Leverkusener hüten und sein Pflichtspieldebüt im letzten Europapokal-Auftritt dieses Kalenderjahres geben.

Dieses will der 43-Jährige aller Umstellungen zum Trotz würdevoll über die Bühne bringen und mit seinem Team die „tollen bisherigen Leistungen in diesem Wettbewerb bestätigen“.

Eintracht Frankfurt und Leverkusen: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Fenerbahce Istanbul - Eintracht Frankfurt

Fenerbahce: Özer - Tisserand, Kim, Szalai - Kadioglu, Crespo, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel - Rossi, Özil - Berisha

Eintracht: Trapp - N‘Dicka, Hinteregger, Tuta - Kostic, Jakic, Sow, Toure - Kamada, Hauge - Borré

Schiedsrichter: Jovanovic, Srdjan (Serbien)

Ferencvaros Budapest - Bayer Leverkusen

Ferencvaros: Dibusz – Civic, S. Mmaee, Blazic, Botka, Wingo – Vecsei, Laidouni, Loncar – Nguen, R.Mmaee

Leverkusen: Lunev – Sinkgraven, Tapsoba, Kossounou, Retsos – Andrich, Palacios – Amiri, Wirtz, Bellarabi - Alario

