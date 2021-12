Champions League: Sebastien Haller stellt Ronaldo-Rekord ein

Mit 4:2 besiegte Ajax Amsterdam am letzten Spieltag der Gruppe A in der Champions League die Gäste von Sporting Lissabon. Den Führungstreffer an jenem Abend erzielte einmal mehr Sébastien Haller. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Durch einen Elfmeter in der 8. Minute traf der ehemalige Profi von Eintracht Frankfurt im sechsten Gruppenspiel in Folge - und ist damit neben Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der in allen sechs Partien der Gruppenphase getroffen hat. Der Portugiese hatte diese Bestmarke in der Saison 2017/18 aufgestellt.