Formel 1: Alfa Romeo druckt zum Abschied Spruch für Kimi Räikkönen aufs Auto Räikkönen mit legendärer Aktion geehrt

Kimi Räikkönen absolviert am Wochenende sein letztes Formel-1-Rennen. Sein Team macht anlässlich dessen eine Anspielung auf einen legendären Spruch des Finnen.

„Just leave me alone, I know what to do.“

So lautet einer von vielen legendären Sprüchen, die Kimi Räikkönen in seiner außergewöhnlichen Karriere in der Formel 1 von sich gegeben hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Der Satz stammt aus der Saison 2012, als der Finne seinen damaligen Ingenieur bei Lotus, Simon Rennie, am Funk abzuwimmeln versuchte.

Alfa Romeo spielt auf legendären Spruch an

Eine Anspielung auf dieses Zitat prangt nun am letzten Rennwochenende des „Iceman“ beim Großen Preis von Abu Dhabi auf seinem Boliden.

„Dear Kimi“, steht in der ersten Zeile, darunter heiß es: „We will leave you alone now.“ Mit diesen Worten ehrt Alfa Romeo seinen Fahrer, der zum 350. und letzten Mal zum Lenkrad in der Königsklasse des Motorsports greift. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Wie man den 42-jährigen Skandinavier kennt, wird er tatsächlich froh sein, wenn er danach erstmal seine Ruhe hat.

