Aue mit 5000 Euro Geldstrafe belegt

In der 46. Minute des Zweitligaspiels gegen den Hamburger SV am 1. Oktober zündeten Auer Zuschauer mindestens sechs pyrotechnische Gegenstände. In der 69. Minute warfen Anhänger des Heimteams Lebensmittel und Getränke in Richtung der HSV-Zusatzbank am Spielfeldrand. Ein HSV-Offizieller wurde von der Flüssigkeit getroffen.