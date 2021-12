Youth League: Deutsches Desaster um FC Bayern, RB Leipzig und VfL Wolfsburg, nur BVB weiter

In der Youth League erleben drei der vier deutschen Teams einen Albtraum. Nur Borussia Dortmund hält noch die deutsche Fahne hoch.

Zwar gelang am Mittwoch mit einem 3:2-Sieg gegen Barca für die Bayern-Auswahl in der Youth League ein versöhnlicher Abschluss. Unter dem Strich schieden die Münchner aber mit nur drei Punkten und 4:16 Toren als Gruppenletzter sang und klanglos aus. Benfica Lissabon und Dynamo Kiew setzten sich vor dem FCB und auch dem Schwergewicht Barca durch.

VfL Wolfsburg und RB Leipzig ohne Sieg

Für den VfL Wolfsburg lief es in der Youth League sogar noch schlechter. Zum Abschluss der Gruppenphase gab es gegen Lille zu Hause ein deutliches 0:3. Die Jungwölfe haben nur einen Punkt in ihrer Gruppe sammeln können und dabei nur zwei Treffer erzielt. Am Ende sicherten sich der FC Sevilla und der FC Salzburg ein Ticket für die K.o.-Phase. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)