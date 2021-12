Anzeige

Rebels Gaming: United-Profi de Gea steigt in den eSports ein David De Gea gründet eigenes eSports-Team

David de Gea ist nicht der erste Fußballprofi, der in den eSports einsteigt © Rebels Gaming

Marc Engelbrecht

Forsche Töne aus England! United-Star David de Gea gibt seinen Einstieg in den eSports bekannt und peilt hohe Ziele an.

Ein weiterer Fußballprofi steigt in den eSports ein. Mittlerweile gibt es regelmäßig Berichte über Sportler, die sich ein zusätzliches Standbein aufbauen wollen. Neben Modeljobs oder eigenen Marken und Modelinien erkennen immer mehr die Möglichkeiten der Videospiel-Branche und gründen ihre eigene Organisation. Von Spaß-Projekt über langjähriger Traum ist dabei alles vertreten.

Für David de Gea vom englischen Premier League-Klub Manchester United ist der Einstieg mit großen Zielen verbunden. Das neue Team des 31-Jährigen will die Szene unter dem Namen „Rebels Gaming“ aufmischen.

Rebels Gaming: David de Gea steigt in den eSports ein

Der Spanier hat viel vor und stellt deshalb von Beginn an hohe Ansprüche. Seine Ambitionen hinsichtlich Erfolg und Zukunftsorientierung bekundete er bereits mit Nachdruck. Eine professionelle Herangehensweise gilt als oberstes Gut. Ein breites Ensemble von Experten soll das Projekt mit ihrem Know-How weiter vorantreiben. De Gea plant den Verein zu einem globalen Referenz-Klub werden zu lassen, dessen Existenz sich positiv auf die Gesellschaft auswirken soll.

In insgesamt drei verschiedenen Titeln sollen die „Rebellen“ um Trophäen kämpfen und die Reputation ihrer Orga steigern. Mit League of Legends und Valorant sind zwei Spiele von Riot Games vertreten. Dazu gesellt sich mit Rainbow Six: Siege der bekannte taktische Ego-Shooter von Ubisoft. Ob weitere Engagements geplant sind, ist noch nicht final geklärt.

Prominente Kollegen

Der Schlussmann der Red Devils ist bekanntlich nicht der erste Profi, der sich in der Welt des virtuellen Wettstreits versucht. Allein in der Fußball-Branche haben schon einige große Namen diesen Weg beschritten und konnten sogar Erfolge erzielen. Der ehemalige Weltstar und United-Akteur David Beckham unterstützt mit Guild Esports eine junge, aber vielversprechende Organisation. Das britische Team konnte mit seinem Rocket League-Roster beispielsweise das RLCS X Spring Regional Event 3 gewinnen. In Person von Niklas Raseck steht zudem einer der besten deutschen FIFA-Zocker unter Vertrag.