Ehemaliger CS:GO-Profi pashaBiceps wird MMA-Kämpfer

Jaroslaw „pashaBiceps“ Jarzabkowski ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten in der Welt von CS:GO. In der Vergangenheit spielte er für bekannte eSports-Teams, doch nun zieht es ihn augenscheinlich in den Oktagon.

pashaBiceps - Oktagon statt Maus und Tastatur

Der Kampf findet am 5. Februar 2022 im Zuge der HIGH League Season 2 in Krakau statt. Hier treten in acht Kämpfen berühmte Persönlichkeiten aus der Welt der sozialen Netzwerke wie Instagram, Facebook, YouTube und auch TikTok gegeneinander an. Das Event selbst wird über die offizielle Homepage des Veranstaltets live als PPV (Pay-per-View, Anm. d. Red.) übertragen. Ob pashaBiceps Ambitionen auf mehr als seinen Kampf mit Owczarzak hegt, ist gegenwärtig nicht bekannt.