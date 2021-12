Steinforth wird Geschäftsführer der NFL Deutschland

Sportmanager Alexander Steinforth soll künftig die Geschicke der US-amerikanischen National Football League (NFL) in Deutschland leiten.

"Die NFL hat in Deutschland eine große Dynamik, und ich bin zuversichtlich, dass ich meine Erfahrung einbringen kann, um den Sport weiterzuentwickeln und die Fangemeinde der NFL zu vergrößern", sagte Steinforth: "Die NFL hat sich dem Wachstum in Deutschland verschrieben, und ich fühle mich geehrt, an diesem Prozess mitzuwirken."