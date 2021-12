NBA: Liga warnt ungeimpfte Spieler und verschärft Corona-Impf-Richtlinien

Die NBA hat eine hohe Impfrate, in Kyrie Irving aber auch einen namhaften Verweigerer. Nun erhöht die Liga den Druck auf die noch ungeimpften Akteure.

In einem Memo warnt die Liga, dass ungeimpfte Spieler mit befristetem Visastatus nicht mehr in die USA einreisen können, sollten sie das Land verlassen - das gelte auch für das All-Star-Wochenende oder Spiele in Kanada bei den Toronto Raptors. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)