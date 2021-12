Pressestimmen Champions League, FC Bayern - FC Barcelona "in der Hölle"

Die Münchner feierten unterdessen eine perfekte Gruppenphase in der Champions League - sechs Spiele, sechs Siege. Das größte Thema in der internationalen Presse ist aber der tiefe Fall von Barca.

SPANIEN

Marca: „Der Zusammenbruch. Dieses Barca gehört in die Europa League. Ab jetzt wird donnerstags gekickt. Xavis Spieler verschwanden nach den ersten 20 Minuten. Sie sind gescheitert. Ohne Ausnahme.“

Sport: „Ein trauriges Lebewohl aus der Champions League. Barca kehrt nach 17 Jahren in die Europa League zurück. Der dramatische Absturz Barcas hat letzte Nacht ein neues Kapitel erlebt. Vielleicht das entscheidende. Dieses Barca ist ist keiner Herausforderung gewachsen. Es ist ein Barca, das verliert und eine Revolution braucht. Viele Spieler haben nicht das Niveau, das ein Klub braucht, der große Ambitionen hat.

Mundo Deportivo: „Eine weitere schwere Niederlage gegen die Bayern wirft Barca in die Europa League zurück. Es gab kein Wunder in München und Barca wurde wieder einmal von einem Gegner deklassiert, der keine Gnade zeigte. Barcas Illusionen wurden an die Wand der Realität gestempelt. Abgesehen von den ersten zehn Minuten war das Team den Deutschen, die viele Chancen auf noch mehr Tore hatten, unterlegen. Dieses Barca, das für mehr als eine Dekade Angst einflößte, beeindruckt keinen mehr. Diese Mannschaft hat keine Balance, ist immer noch durchschaubar, hat aber jetzt keine Feuerkraft mehr.