FC Bayern: Jamal Musiala begeistert in Champions League und bekommt Lob von Müller

Der FC Bayern fegt in der Champions League den FC Barcelona vom Platz. Jamal Musiala läuft zur Höchstform auf - und wird mit einem besonderen Vergleich belohnt.

Zum ersten Mal in dieser Saison startete Jamal Musiala im zentralen Mittelfeld des Rekordmeisters. Weil die Stammkräfte Joshua Kimmich und Leon Goretzka fehlten, setzte Julian Nagelsmann sein Vertrauen in den 18-Jährigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der Plan des Bayern-Trainers sollte voll aufgehen. Mit einer starken Leistung, gekrönt von einem eigenen Tor, spielte sich Musiala am Mittwoch in den Vordergrund. In seiner Rolle als Sechser bzw. Achter überzeugte der etatmäßige Flügelspieler mit Ballsicherheit, mutigen Dribblings und intelligenten Pässen.